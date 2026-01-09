viernes, 9 de enero de 2026

Demoran a un menor y secuestran una moto sin papeles

En horas de la tarde de ayer 08-01-26, cerca de las 19.00 horas, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un menor y secuestraron una motocicleta.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, tras ser alertados por el SIS 911, encontrándose en inmediaciones de Avenida Medrano y calle Río Janeiro, demoraron a un menor de edad, que se encontraba arrastrando una motocicleta, quien al ser abordado no contaba con documentación que acredite su identidad.

El menor y la motocicleta secuestrada preventivamente fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.