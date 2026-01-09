Demoran a un menor y secuestran una moto sin papeles

En horas de la tarde de ayer 08-01-26, cerca de las 19.00 horas, efectivos policiales dependientes del departamento de distritos policiales y unidades operativas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, demoraron a un menor y secuestraron una motocicleta.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, tras ser alertados por el SIS 911, encontrándose en inmediaciones de
Avenida Medrano y calle Río Janeiro, demoraron a un menor de edad, que se
encontraba arrastrando una motocicleta, quien al ser abordado no contaba con
documentación que acredite su identidad.
El menor y la motocicleta secuestrada preventivamente fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.