viernes, 9 de enero de 2026

Demoraron a un hombre vinculado a un hecho delictivo

En la jornada de ayer 08-01-26, efectivos policiales pertenecientes al Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº5, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que por calles Las Cuevas y José Hernández aparentemente una persona desconocida habría ingresado a un domicilio sustrayendo un elemento del mismo.

Por tal motivo de manera inmediata, los mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje en zonas aledañas divisan a un sujeto con las características similares a la brindadas por el sistema llevando consigo una silleta por lo se procedió a la demora e identificación de esta persona, tratándose de un hombre 45 de años, quien tras las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría antecedentes policiales, además en la oportunidad se secuestró preventivamente dicho elemento.

Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con las diligencias correspondientes.