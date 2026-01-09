Demoraron a un hombre vinculado a un hecho delictivo

Por tal motivo de manera inmediata, los
mencionados efectivos se dirigieron al lugar, donde tras un amplio rastrillaje
en zonas aledañas divisan a un sujeto con las características similares a la
brindadas por el sistema llevando consigo una silleta por lo se procedió a la
demora e identificación de esta persona, tratándose de un hombre 45 de años,
quien tras las primeras averiguaciones resulto que el mismo registraría
antecedentes policiales, además en la oportunidad se secuestró preventivamente
dicho elemento.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con las diligencias correspondientes.