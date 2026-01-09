Santo Tomé: Dos muertos tras choque frontal en Ruta Nacional 14

Las primeras informaciones
respecto del accidente, señalan que el conductor del rodado menor falleció en
el acto, en tanto el conductor del camión resultó ileso. Sin embargo,
inicialmente se pudo establecer que solo había una víctima fatal, pero horas más
tarde y cuando se logró controlar el fuego, fue encontrado el cuerpo de una
mujer totalmente calcinada. Esta segunda víctima fatal sería la esposa del
conductor del Fiat Siena.
Los rodados tras el impacto
fueron a parar a una de las banquinas, el camión prácticamente le pasó por
encima al Fiat Siena, tras lo cual se inició un voraz incendio que lo redujo a
cenizas al automóvil menor y a la cabina del camión. El tránsito vehicular fue
interrumpido en ambas manos minutos después del choque, hasta tanto personal de
la Comisaria Primera realicen las pericias correspondientes. Si se pudo
establecer que las personas fallecidas era un señor mayor de edad oriundo de la
localidad misionera de San Vicente y su esposa. Hasta las primeras horas de la
tarde, no se había podido establecer las identidades de las mismas.
En cuanto a las razones que
produjeron el accidente, una de las principales hipótesis es que el Fiat Siena
habría pretendido adelantarse a otros vehículos que circulaban en el mismo
sentido, y al hacerlo no se percató que en sentido contrario venía un camión
que se lo llevó por delante, prácticamente le pasó por encima, dejando el
lamentable saldo de una persona fallecida en el acto.
Personal de Bomberos Voluntarios
de Santo Tomé debieron trabajar por espacio de varias horas para apagar el
incendio y luego para retirar el rodado menor debajo de la cabina del camión.
También intervino personal de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial.
Fuente: Digital Santo Tomé