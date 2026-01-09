viernes, 9 de enero de 2026

Santo Tomé: Dos muertos tras choque frontal en Ruta Nacional 14

Esta mañana se produjo un nuevo siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14 a unos 10 km al norte de la ciudad de Santo Tome, en la zona más conocida como el Santuario del Gauchito Gil. La colisión frontal se produjo entre un camión que transportaba un contenedor y lo hacía en sentido norte-sur, en tanto un automóvil marca Fiat Siena circulaba en sentido contrario cuando a la altura del km 793 se produjo el violento impacto entre ambos rodados.

Las primeras informaciones respecto del accidente, señalan que el conductor del rodado menor falleció en el acto, en tanto el conductor del camión resultó ileso. Sin embargo, inicialmente se pudo establecer que solo había una víctima fatal, pero horas más tarde y cuando se logró controlar el fuego, fue encontrado el cuerpo de una mujer totalmente calcinada. Esta segunda víctima fatal sería la esposa del conductor del Fiat Siena.

Los rodados tras el impacto fueron a parar a una de las banquinas, el camión prácticamente le pasó por encima al Fiat Siena, tras lo cual se inició un voraz incendio que lo redujo a cenizas al automóvil menor y a la cabina del camión. El tránsito vehicular fue interrumpido en ambas manos minutos después del choque, hasta tanto personal de la Comisaria Primera realicen las pericias correspondientes. Si se pudo establecer que las personas fallecidas era un señor mayor de edad oriundo de la localidad misionera de San Vicente y su esposa. Hasta las primeras horas de la tarde, no se había podido establecer las identidades de las mismas.

En cuanto a las razones que produjeron el accidente, una de las principales hipótesis es que el Fiat Siena habría pretendido adelantarse a otros vehículos que circulaban en el mismo sentido, y al hacerlo no se percató que en sentido contrario venía un camión que se lo llevó por delante, prácticamente le pasó por encima, dejando el lamentable saldo de una persona fallecida en el acto.

Personal de Bomberos Voluntarios de Santo Tomé debieron trabajar por espacio de varias horas para apagar el incendio y luego para retirar el rodado menor debajo de la cabina del camión. También intervino personal de Gendarmería Nacional y Seguridad Vial.

Fuente: Digital Santo Tomé