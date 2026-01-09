viernes, 9 de enero de 2026

Ituzaingó: Secuestran carne de dudosa procedencia, hay un demorado

En el marco de operativos preventivos y de control de diversos comercios, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, realizaron inspecciones en comercios del rubro alimenticio en el paraje Santa Tecla.

Dicho procedimiento lo llevaron a cabo los uniformados cuando en un comercio ubicado sobre Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 1286 aproximadamente, donde tras la inspección, hallaron diversos cortes de carne vacuna, divididos en dos cuartos, dos paletas y dos costillas, con un peso aproximado de 150 kilogramos, los cuales carecían del correspondiente sello bromatológico, además aparentemente provenían de una faena clandestina.

Por tal motivo, se procedió al secuestro de la totalidad de la carne vacuna y la demora del propietario del local, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal en turno.