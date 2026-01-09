Ituzaingó: Secuestran carne de dudosa procedencia, hay un demorado

Dicho procedimiento lo llevaron a cabo los
uniformados cuando en un comercio ubicado sobre Ruta Nacional Nº 12, a la
altura del kilómetro 1286 aproximadamente, donde tras la inspección, hallaron
diversos cortes de carne vacuna, divididos en dos cuartos, dos paletas y dos
costillas, con un peso aproximado de 150 kilogramos, los cuales carecían del
correspondiente sello bromatológico, además aparentemente provenían de una
faena clandestina.
Por tal motivo, se procedió al secuestro de la totalidad de la carne vacuna y la demora del propietario del local, siendo trasladados hasta la citada dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal en turno.