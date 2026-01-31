Recuperan una moto y una mochila sustraídas recientemente

En horas de la madrugada de hoy 31-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Itati, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta y una mochila recientemente sustraídas
El procedimiento lo realizaron pasadas las 00:30 horas,
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca
Zanella, modelo ZR 150c.c- y una mochila, por lo que ante tal circunstancia y
de forma inmediata los policías implementaron un operativo cerrojo en el ámbito
jurisdiccional, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar en una zona de
baldío del barrio Rosa Mística la motocicleta y la mochila con la totalidad de
los elementos sustraídos en su interior.
Posteriormente, todo lo recuperado fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladado hasta la citada dependencia policial a fin de continuarse con las diligencias de rigor.