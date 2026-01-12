lunes, 12 de enero de 2026

El Gobernador Valdés se reunió con Productores Rurales en La Cruz

Esta mañana, en la sede de la Sociedad Rural de La Cruz, se llevó a cabo una importante reunión encabezada por el gobernador de la provincia Juan Pablo Valdés, convocada por las Sociedades Rurales y asociaciones del sector productivo de Corrientes. El encuentro reunió a autoridades provinciales y representantes del campo en un clima de diálogo directo y compromiso.

Acompañaron al mandatario el ministro de Seguridad Adán Galla, el ministro de Producción, el jefe y subjefe de la Policía de Corrientes y el director general de la Policía Rural y Ecológica. El cónclave tuvo como eje central el reciente desbaratamiento de una banda dedicada al robo de ganado en gran escala, hecho que encendió la alarma y puso sobre la mesa diversas problemáticas vinculadas a la seguridad rural.

Durante la jornada, los distintos disertantes fueron tomando la palabra y planteando inquietudes, propuestas y líneas de trabajo conjunto, resultando el encuentro altamente positivo para todas las partes, con el objetivo común de reforzar la prevención y la protección del productor rural en todo el territorio provincial.