La Policía despliega un gran operativo de seguridad por la temporada Verano 2026 en Paso de la Patria

Este plan de seguridad se implementará antes, durante y después de todas las actividades previstas (pesca, ferias, bailes, actividades recreativas y eventos varios), basándose en la distribución estratégica del recurso humano y material, para evitar la alteración del orden público, la comisión de delitos y garantizar la seguridad vial, actuando ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial. Asimismo, se coordinarán tareas con los organizadores de eventos, autoridades municipales y otras fuerzas de seguridad.
Teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que convoca la temporada estival en Paso de la Patria, se dispondrá personal en los distintos accesos y puntos estratégicos de la localidad, balnearios, paradores y zonas de recreación, especialmente durante los fines de semana y feriados, donde se desarrollarán actividades en el anfiteatro municipal, exposiciones y presentaciones artísticas.
Cabe mencionar, que para el inicio del dispositivo, fue supervisando por el subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, el director general de Grupos especiales Crio. Gral. Lic. Claudio Germán Balmaceda y el director de unidad regional N°1.
Por ello, se solicita la colaboración de los señores conductores, turistas y vecinos en general, extremar las medidas de seguridad, respetar las indicaciones del personal policial y normas de tránsito, a efectos de evitar accidentes e inconvenientes durante el desarrollo de las actividades.