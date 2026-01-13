Mariano I. Loza: Demoran a un sujeto, secuestran bochitas de marihuana y dinero en efectivo

El procedimiento lo realizaron los
mencionados policías, pasada la medianoche, cuando encontrándose realizando sus
labores específicas de prevención, más precisamente por Ruta Provincial Nº24 km
5 de dicha localidad, observan a un joven a bordo de una motocicleta, a quien
al intentar identificar hace caso omiso a las indicaciones de los efectivos,
acelerando la marcha del rodado -marca Hero Hunk 150c.c.-
Por tal motivo, se realiza una
persecución controlada, logrando darle alcance a pocos kilómetros, procediendo
a la identificación de esta persona, tratándose de un joven de 26 años de edad,
quien llevaba en su poder la suma de cuatrocientos veintisiete mil ($427.000),
un arma blanca tipo cuchillo de 20 centímetros de largo aproximadamente, y un
talonario de pagaré; haciendo mención que a escasos metros de donde fue
alcanzado, esta persona habría arrojado un bulto, por lo que tras verificar el
mismo, hallaron una bolsa, conteniendo en su interior sesenta y seis (66) dosis
de sustancia blanquesina y once (11) bochitas de sustancia vegetal.
Ante tal circunstancia y bajo las
formalidades legales, proceden a la aprehensión de esta persona y al secuestro
preventivo de las sustancias, solicitando colaboración a sus pares de la Unidad
regional Nª3, quienes una vez en el lugar y tras realizar el correspondiente
test, arrojo positivo para Cocaína, de acuerdo al aforo estaría valuado en
$761.775 y marihuana respectivamente con un aforo de $39.902.
De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.