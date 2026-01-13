martes, 13 de enero de 2026

Mariano I. Loza: Demoran a un sujeto, secuestran bochitas de marihuana y dinero en efectivo

En la madrugada del sábado 10-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito Mariano I Loza en momentos en que realizaban sus labores de prevención y contralor, tras una persecución, lograron la aprehensión de un sujeto a bordo de una motocicleta, y secuestraron 66 dosis de cocaína, 11 bochitas de marihuana y una importante suma de dinero.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, pasada la medianoche, cuando encontrándose realizando sus labores específicas de prevención, más precisamente por Ruta Provincial Nº24 km 5 de dicha localidad, observan a un joven a bordo de una motocicleta, a quien al intentar identificar hace caso omiso a las indicaciones de los efectivos, acelerando la marcha del rodado -marca Hero Hunk 150c.c.-

Por tal motivo, se realiza una persecución controlada, logrando darle alcance a pocos kilómetros, procediendo a la identificación de esta persona, tratándose de un joven de 26 años de edad, quien llevaba en su poder la suma de cuatrocientos veintisiete mil ($427.000), un arma blanca tipo cuchillo de 20 centímetros de largo aproximadamente, y un talonario de pagaré; haciendo mención que a escasos metros de donde fue alcanzado, esta persona habría arrojado un bulto, por lo que tras verificar el mismo, hallaron una bolsa, conteniendo en su interior sesenta y seis (66) dosis de sustancia blanquesina y once (11) bochitas de sustancia vegetal.

Ante tal circunstancia y bajo las formalidades legales, proceden a la aprehensión de esta persona y al secuestro preventivo de las sustancias, solicitando colaboración a sus pares de la Unidad regional Nª3, quienes una vez en el lugar y tras realizar el correspondiente test, arrojo positivo para Cocaína, de acuerdo al aforo estaría valuado en $761.775 y marihuana respectivamente con un aforo de $39.902.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial a fin de proseguir con los tramites que corresponden.