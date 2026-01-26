En distintos procedimientos demoran a varias personas y rescatan un mono lastimado

El primero de los procedimientos lo realizaron, personal del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (G.R.I.M.) acudió a un requerimiento del sistema 911 por la presencia de un primate que habría sufrido una descarga eléctrica en inmediaciones de Avenida Río Chico y calle Las Dalias. En el lugar se constató que se trataba de un mono carayá, el cual presentaba lesiones y quemaduras en sus extremidades. Utilizando elementos de sujeción adecuados, el animal fue asegurado y trasladado a la Fundación Aguará, donde quedó bajo resguardo y atención veterinaria.
Después efectivos policiales del GRIM II que patrullaban la zona de calles Yugoslavia y Cirilo Blanco, procedieron a la demora de un hombre de 29 años de edad, quien no contaba con documentación personal al momento de su identificación. Tras ser trasladado a la Comisaría jurisdiccional, se constató que esta persona registraría antecedentes policiales.
Finalmente, personal policial del GRIM II, demoró a un hombre de 47 años de edad, quien se encontraba promoviendo desorden en la vía publica ocasionando intranquilidad a vecinos y transeúntes del lugar.
En todos los casos, las personas fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, a fin de proseguir con los tramites que corresponden a cada caso.