Varios demorados en diferentes procedimientos

En horas de la siesta, alrededor de las 13:00 hs,
personal policial que realizaba recorridas preventivas fue alertado por el
sistema de emergencias 911 sobre la presencia de una persona extraviada en la
intersección de las calles Lavalle y Tacuarí. Al arribar al lugar, los
uniformados constataron que se trataba de un ciudadano con discapacidad
auditiva y del habla, quien se encontraba desorientado. Tras ser identificado,
fue trasladado de manera preventiva a la Comisaría Seccional Quinta, a fin de
resguardar su integridad física.
Posteriormente, cerca de las 18:00 horas,
efectivos policiales del comando de patrullas, en inmediaciones de avenida
Paysandú y Cafayate, observaron a dos personas que circulaban a alta velocidad
a bordo de una motocicleta. Al intentar identificarlos, los mismos se dieron a
la fuga, abandonando el rodado y continuando la huida a pie, siendo finalmente
demorados. En el lugar se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca
Honda Wave 110 cc-, estableciéndose además que uno de los demorados registraba antecedentes
policiales.
Finalmente, alrededor de las 21:00 horas,
mientras realizaban recorridas de prevención, efectivos policiales procedieron
a la demora de un sujeto que se encontraba en actitud sospechosa en
inmediaciones de Pasaje Álvarez y avenida Gobernador Pujol, quien merodeaba
vehículos y domicilios del sector. Al ser identificado, no pudo justificar su
presencia ni la procedencia de una batería de automóvil que llevaba consigo,
motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional.
Los demorados y lo secuestrado fueron
trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los
tramites de cada caso.