lunes, 26 de enero de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

Efectivos policiales dependientes del Departamento de distritos policiales y unidades operativas, durante la jornada de ayer, en el marco de las tareas de prevención que se llevan adelante en distintos puntos de la ciudad, en diversos procedimientos, demoraron a varias personas.

En horas de la siesta, alrededor de las 13:00 hs, personal policial que realizaba recorridas preventivas fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre la presencia de una persona extraviada en la intersección de las calles Lavalle y Tacuarí. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que se trataba de un ciudadano con discapacidad auditiva y del habla, quien se encontraba desorientado. Tras ser identificado, fue trasladado de manera preventiva a la Comisaría Seccional Quinta, a fin de resguardar su integridad física.

Posteriormente, cerca de las 18:00 horas, efectivos policiales del comando de patrullas, en inmediaciones de avenida Paysandú y Cafayate, observaron a dos personas que circulaban a alta velocidad a bordo de una motocicleta. Al intentar identificarlos, los mismos se dieron a la fuga, abandonando el rodado y continuando la huida a pie, siendo finalmente demorados. En el lugar se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave 110 cc-, estableciéndose además que uno de los demorados registraba antecedentes policiales.

Finalmente, alrededor de las 21:00 horas, mientras realizaban recorridas de prevención, efectivos policiales procedieron a la demora de un sujeto que se encontraba en actitud sospechosa en inmediaciones de Pasaje Álvarez y avenida Gobernador Pujol, quien merodeaba vehículos y domicilios del sector. Al ser identificado, no pudo justificar su presencia ni la procedencia de una batería de automóvil que llevaba consigo, motivo por el cual fue trasladado a la Comisaría jurisdiccional.

Los demorados y lo secuestrado fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.