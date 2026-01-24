En distintos procedimientos demoraron a cuatro sujetos y secuestraron herramientas de dudosa procedencia

El primer procedimiento lo concretaron cerca
de las 07:30 horas, cuando hallándose por calles La Pampa y Lisandro Segovia,
divisaron a dos hombres, quienes se encontraban causando intranquilidad y
observando el interior de los domicilios de la zona, siendo identificados de 24
y 28 años de edad, quienes no supieron justificar su presencia ni accionar,
siendo demorados posteriormente.
De igual forma, alrededor de las 09:00 horas,
los efectivos visualizaron a una persona observando el interior de los
vehículos estacionados en el lugar y al identificarlo, el mismo intenta huir
del lugar siendo alcanzado y demorado mas adelante, identificado como – alias
conejo negro, de 21 años de edad-.
Por último, pasadas las 10:30 horas, el
personal policial hallándose de recorridas, son alertados vía radial acerca de
un hecho delictivo recientemente ocurrido, donde aparentemente un hombre habría
sustraído una caja de herramientas por calle República Líbano a la altura 300
aproximadamente, por tal motivo y de manera inmediata, realizaron un amplio
rastrillaje en las inmediaciones, logrando por Avenida Maipú y calle Merceditas
visualizar y demorar a un hombre – alias Pastillita, de 26 años de edad- quien en
su poder poseía una caja de herramientas, presumiblemente la sustraída, la cual
fue secuestrada preventivamente.