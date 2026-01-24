sábado, 24 de enero de 2026

En distintos procedimientos demoraron a cuatro sujetos y secuestraron herramientas de dudosa procedencia

En la mañana de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, realizando sus labores específicas en prevención de ilícitos, demoraron a cuatro personas y secuestraron herramientas de dudosa procedencia.

El primer procedimiento lo concretaron cerca de las 07:30 horas, cuando hallándose por calles La Pampa y Lisandro Segovia, divisaron a dos hombres, quienes se encontraban causando intranquilidad y observando el interior de los domicilios de la zona, siendo identificados de 24 y 28 años de edad, quienes no supieron justificar su presencia ni accionar, siendo demorados posteriormente.   

De igual forma, alrededor de las 09:00 horas, los efectivos visualizaron a una persona observando el interior de los vehículos estacionados en el lugar y al identificarlo, el mismo intenta huir del lugar siendo alcanzado y demorado mas adelante, identificado como – alias conejo negro, de 21 años de edad-.

Por último, pasadas las 10:30 horas, el personal policial hallándose de recorridas, son alertados vía radial acerca de un hecho delictivo recientemente ocurrido, donde aparentemente un hombre habría sustraído una caja de herramientas por calle República Líbano a la altura 300 aproximadamente, por tal motivo y de manera inmediata, realizaron un amplio rastrillaje en las inmediaciones, logrando por Avenida Maipú y calle Merceditas visualizar y demorar a un hombre – alias Pastillita, de 26 años de edad- quien en su poder poseía una caja de herramientas, presumiblemente la sustraída, la cual fue secuestrada preventivamente.

Los demorados junto a lo secuestrado fueron trasladados a las correspondientes comisarias jurisdiccionales, donde se continuaron con los tramites de rigor en cada caso.