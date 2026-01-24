La Policía puso en marcha un operativo especial de seguridad por el Festival Regional del Sombrero de Palma en Yataytí Calle

Cabe señalar que dicho evento seria de
concurrencia medianamente masiva (promedio de 1.000 personas), con mayor
asistencia de personas de esta localidad y sus zonas rurales, como así también
personas de ciudades vecinas, con invitación a autoridades de otros Municipios,
las cuales suelen asistir solo en algunas pocas ocasiones. Dará inicio a las
21:00 Hs del día Viernes 23/01 y el mismo horario el dia Sábado 24/01, con el
festival Bailable que se realizara en el mismo predio contará con participación
de grupos musicales de la zona y de otras localidades.
Dicho operativo de seguridad tiene como fin cuidar
el normal desarrollo de las actividades programadas para cuyos efectos, en la
misión específica, se establecerá pormenorizadamente las modalidades de cada
servicio y las funciones de cada responsable, regular el tránsito vehicular en las Rutas
Nacionales y Provinciales involucradas, durante el lapso de tiempo que será
escenario de estos festejos, Impartir directivas e instruir al Personal
Policial que se encontrara sobre la ruta Nacional N° 12, para que alerte a los
conductores respecto de la existencia del evento, para que adopten las medidas
de seguridad adecuada con indicaciones precisas. Preservación de la seguridad y
el mantenimiento del orden público en el evento propiamente dicho como así
también en la localidad de Yatay Ti Calle, con motivo del Festival Regional del
Sombrero de Palma en el Pje Puente Batel. Mantenimiento del Orden y la
Seguridad de las personas y bienes en general.