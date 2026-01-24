sábado, 24 de enero de 2026

La Policía puso en marcha un operativo especial de seguridad por el Festival Regional del Sombrero de Palma en Yataytí Calle

En el marco de la realización del Festival Regional del Sombrero de Palma-Pje Puente Batel Dpto. Lavalle Ctes, a llevarse a cabo en dicho Paraje entre los días Viernes 23 y Sábado 24 de ENERO del corriente año -, desarrollándose las actividades relacionadas a este evento, se llevara a cabo en el predio de la familia Ocampo ubicado por Ruta Nacional N° 12 KM 855 Pje Puente Batel Dpto. Lavalle Ctes; por ello, la Policía de Corrientes implementara un dispositivo de seguridad especial a fin de garantizar el buen desarrollo del evento en materia de seguridad.

Cabe señalar que dicho evento seria de concurrencia medianamente masiva (promedio de 1.000 personas), con mayor asistencia de personas de esta localidad y sus zonas rurales, como así también personas de ciudades vecinas, con invitación a autoridades de otros Municipios, las cuales suelen asistir solo en algunas pocas ocasiones. Dará inicio a las 21:00 Hs del día Viernes 23/01 y el mismo horario el dia Sábado 24/01, con el festival Bailable que se realizara en el mismo predio contará con participación de grupos musicales de la zona y de otras localidades.

Dicho operativo de seguridad tiene como fin cuidar el normal desarrollo de las actividades programadas para cuyos efectos, en la misión específica, se establecerá pormenorizadamente las modalidades de cada servicio y las funciones de cada responsable,  regular el tránsito vehicular en las Rutas Nacionales y Provinciales involucradas, durante el lapso de tiempo que será escenario de estos festejos, Impartir directivas e instruir al Personal Policial que se encontrara sobre la ruta Nacional N° 12, para que alerte a los conductores respecto de la existencia del evento, para que adopten las medidas de seguridad adecuada con indicaciones precisas. Preservación de la seguridad y el mantenimiento del orden público en el evento propiamente dicho como así también en la localidad de Yatay Ti Calle, con motivo del Festival Regional del Sombrero de Palma en el Pje Puente Batel. Mantenimiento del Orden y la Seguridad de las personas y bienes en general.