En distintos procedimientos la Policía recuperó varios elementos robados

Efectivos policiales dependientes
de la Comisaria Séptima urbana, llevaron adelante tareas investigativas en
relación a dos hechos delictivos -robos- registrados en distintas
circunstancias y por el cual finalmente lograron recuperar los denunciados como
sustraídos.
El primer procedimiento, lo
llevaron a cabo en la noche del domingo 25-01-26, luego de tomar conocimiento
sobre un hecho, en el cual un hombre fue víctima de la sustracción de elementos
musicales los cuales fueron sustraídos del interior de su camioneta que se
encontraba estacionada en la vía pública, más precisamente en el barrio Ex
Aéreo Club y por el cual luego de llevar adelante tareas investigativas
lograron en zonas del mencionado barrio recuperar un bajo -marca Samick- el
cual habría sido denunciado como sustraído.
Posteriormente, en la mañana de
hoy, llevaron a cabo el segundo procedimiento, en relación a la sustracción de
un tablero de distribución de energía eléctrica de material madera ubicado por
Avenida Sarmiento, por lo que, luego de llevar adelante trabajos investigativos
lograron hallar y secuestrar el elemento en zonas del barrio San Marcos, más
precisamente en un zanjón con vegetación.
En ambos casos, los elementos
recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la
citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.