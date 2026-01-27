martes, 27 de enero de 2026

En distintos procedimientos la Policía recuperó varios elementos robados

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Séptima urbana, llevaron adelante tareas investigativas en relación a dos hechos delictivos -robos- registrados en distintas circunstancias y por el cual finalmente lograron recuperar los denunciados como sustraídos.

El primer procedimiento, lo llevaron a cabo en la noche del domingo 25-01-26, luego de tomar conocimiento sobre un hecho, en el cual un hombre fue víctima de la sustracción de elementos musicales los cuales fueron sustraídos del interior de su camioneta que se encontraba estacionada en la vía pública, más precisamente en el barrio Ex Aéreo Club y por el cual luego de llevar adelante tareas investigativas lograron en zonas del mencionado barrio recuperar un bajo -marca Samick- el cual habría sido denunciado como sustraído.

Posteriormente, en la mañana de hoy, llevaron a cabo el segundo procedimiento, en relación a la sustracción de un tablero de distribución de energía eléctrica de material madera ubicado por Avenida Sarmiento, por lo que, luego de llevar adelante trabajos investigativos lograron hallar y secuestrar el elemento en zonas del barrio San Marcos, más precisamente en un zanjón con vegetación.

En ambos casos, los elementos recuperados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria, donde se llevan a cabo las diligencias de cada caso.