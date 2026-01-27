martes, 27 de enero de 2026

Tras una persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 26-01-26, personal policial dependientes de la Comisaria 21ra urbana, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron el secuestro de una motocicleta denunciada como sustraída días atrás.

El procedimiento, lo concretaron los mencionados efectivos por calle Juana Ibarbourou del barrio San Roque, luego de intentar identificar a una persona que circulaba a bordo de una motocicleta de 110cc y quien hiso caso omiso, arrojando el rodado en la vía pública para luego darse a la fuga; por ello, procedieron al secuestro preventivo del rodado -marca Honda Wave-, la cual, según las primeras averiguaciones realizadas, se determinó que se trataría de la misma denunciada como sustraída días atrás.

Al respecto, la motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.