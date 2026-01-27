Tras una persecución la Policía recuperó una motocicleta robada

En la mañana de ayer 26-01-26,
personal policial dependientes de la Comisaria 21ra urbana, momentos en que
realizaban recorridas de prevención, lograron el secuestro de una motocicleta
denunciada como sustraída días atrás.
El procedimiento, lo concretaron
los mencionados efectivos por calle Juana Ibarbourou del barrio San Roque,
luego de intentar identificar a una persona que circulaba a bordo de una
motocicleta de 110cc y quien hiso caso omiso, arrojando el rodado en la vía pública
para luego darse a la fuga; por ello, procedieron al secuestro preventivo del
rodado -marca Honda Wave-, la cual, según las primeras averiguaciones
realizadas, se determinó que se trataría de la misma denunciada como sustraída
días atrás.
Al respecto, la motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladado hasta la mencionada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.