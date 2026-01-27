martes, 27 de enero de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó elementos robados de una vivienda, hay un menor demorado

En la jornada del domingo 25-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Octava Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar varios elementos recientemente sustraídos y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de varios elementos de un domicilio del Barrio 17 de Agosto, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando así hallar y recuperar una mochila, un mouse inalámbrico, un monedero, una notebook -marca Positivo BGH-  y otra -marca Lenovo-, los cuales habrían sido recientemente sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un menor de 17 años de edad.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.