Ponen en marcha un operativo especial de seguridad para los corsos de Itá Ibaté y San Lorenzo

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con
la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a
través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VI°
Ituzaingó y de las Comisarías de distrito que le dependen; se ha dispuesto un
importante operativo de seguridad, en el marco de una nueva edición de los
“Carnavales Itaibateños 2026; 30 y 31 de enero, 6 y 7 de febrero 2026” – Ita
Ibate - Ctes. Iniciando sobre la Avenida Gral. José Francisco de San Martin y
Avenida Alberdi; previéndose una masiva concurrencia de público.
Este Plan de Seguridad, se implementará antes,
durante y después de la culminación de todas las noches de eventos, basándose
en la distribución estratégica del recurso humano y materiales, para evitar la
alteración del orden público y la comisión de delitos; como así también la
seguridad Vial y actuar ante cualquier circunstancia que, amerite la
intervención policial, para que los eventos se desarrollan con total
normalidad, esto incluye la coordinación de actividades con los organizadores,
autoridades municipales, bomberos, Hospital, entre otras.
En este sentido y teniendo en cuenta, la gran
afluencia de personas que convoca este evento, se dispondrá que en los
diferentes controles policiales y los distintos accesos de dicha ciudad, se
advierta a los conductores, sobre este evento que se desarrollará en dicha
localidad, para que tomen las precauciones del caso.
Al respecto, se en lugar estará presente personal
médico y de apoyo disponible durante todo el operativo, con el fin de brindar
respuesta inmediata ante cualquier eventualidad, asegurando un traslado rápido
y seguro hacia los centros asistenciales.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las
personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del
evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las
indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de
mantener el orden y la seguridad pública.
SAN LORENZO
Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con
la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a
través de la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional VII°
Saladas y de las Comisarías de distrito que le dependen; se ha dispuesto un
importante operativo de seguridad, en el marco de una nueva edición de los
“Carnavales 2026” – San Lorenzo - Ctes. A realizarse los días 31 de Enero, 07,
14 y 15 de febrero, dando inicio por calle Mitre entre 25 de Mayo y San Martin,
previéndose una masiva concurrencia de público.
Por tal motivo, se solicita colaboración de las personas que transiten por la zona, y fundamentalmente a quienes participen del evento, que tomen las precauciones del caso, teniendo en cuenta las indicaciones de los organizadores y del personal de seguridad, a fin de mantener el orden y la seguridad pública.