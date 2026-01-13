martes, 13 de enero de 2026

En tareas de prevención, la Policía demoró a un hombre por merodeo

En la mañana de hoy 13-01-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional del Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban sus labores específicas de prevención de ilícitos, hallándose por Avenida Asunción y calle Curuzú Cuatiá, demoraron a un hombre que se encontraba merodeando.

El procedimiento fue realizado cerca de las 11:00 horas, cuando los efectivos divisaron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien observaba detenidamente el interior de los domicilios y vehículos estacionados de la zona y al ser interceptado no supo justificar su permanencia en el lugar, siendo posteriormente demorado.

Al respecto, el hombre fue trasladado hasta la Comisaria Séptima Urbana, donde se continuaron con los tramites de rigor.