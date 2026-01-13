Se halla abierta la inscripción para el curso a Cabos de la Policía de Corrientes

Dicha inscripción y recepción de las carpetas
con las documentaciones requeridas, se realizará en la mencionada División
Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, Área Capital y en las
distintas sedes con asiento en las Unidades Regionales: I° San Luis del Palmar
– II° Goya – III° Curuzu Cuatia – IV° Paso de los Libres – V° Santo Tome – VI°
Ituzaingo y VII° Saladas, desde el 14 al 30 de Enero de 2026, inclusive.
REQUISITOS QUE DEBEN
REUNIR LOS POSTULANTES:
• Ser argentino/a nativo/a o por opción.
• Ser soltero/a.
• No superar los 27 años de edad al 30-06-26 para postulante masculino y 25
años femenino al 30-06-26.
• Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito
de los padres o personas que legalmente reemplace, por escribano público.
• Tener aprobado el Nivel Secundario completo. No adeudar materias al
momento de inscripción. Los que presenten constancia de título en trámite (solo
para los que finalizaron en el ciclo lectivo 2025) tendrán un plazo máximo de
presentación de titulo original o fotocopias certificada por la Dirección de
título dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, de tres meses
desde su incorporación al curso, a partir de esa fecha no podrá continuar su
formación académica hasta tanto de cumplimiento a dicho requisito y si al 01 de
diciembre del 2026 no han dado cumplimiento al mismo serán excluidos del
presente curso.
• Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres.
• Tener salud y aptitud psico – física para realizar actividades de alto
rendimiento.
• No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como
inhabilitantes.
• No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz,
ni estar comprendido entre las causales de NO APTITUD MÉDICA detalladas más
adelante en la presente cartilla.
• Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).
• Poseer una relación normal de talla y peso con respecto al I.M.C. a
determinar por el facultativo en el examen médico al que será sometido
oportunamente.
• No registrar antecedentes judiciales ni policiales, no estar imputado y/o
procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que
obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que
el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc.
“C” L.P.P).
• No encontrarse las postulantes femeninas en estado de gravidez al momento
del examen de admisión y/o ingreso.
• No poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme (miembros
inferiores, superiores, rostro, cuello)
INSCRIPCIÓN
Del 14 AL 30 DE ENERO
DEL 2026
Lugares:
- AREA CAPITAL, en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista
Cabral”, sito en el Complejo Formativo y Capacitación Policial, Ctes. Capital
Tel. 3794-950981.
-U.R.I- SAN LUIS DEL
PALMAR: Dlio. Eugenio F. Ramírez S/N (entre San
Martin Y J.J. Arce). Tel. 3794-492392.
-U.R.II- GOYA: Dlio. España N° 890 Tel.3777-421589
-U.R.III- CURUZU
CUATIA: Dlio. Berón de Astrada N° 490. Tel. 3774-422473
-U.R.IV-PASO DE LOS
LIBRES: Dlio. Los Ciento Ocho N°1004. Tel. 3772-425153
-U.R.V- SANTO TOME: Dlio. Av. San Martin N° 816 Esquina Brasil. Tel. 3756-420313
-U.R.VI-ITUZAINGO: Dlio. Bernardino Valle esq. Libertador N° 1500. Tel. 3786-420388
-U.R.VII- SALADAS: Dlio. Leopoldo Lugone N° 1190. Tel. 3782-422170
Horarios: de 08:00 a 12:00 hs (días hábiles).
DOCUMENTACIÓN A
PRESENTAR EN ESTA ETAPA:
• Una Carpeta colgante de color marrón con su correspondiente broche nepaco
de plástico colocado.
• Cartilla de Inscripción y Declaración Jurada Medica (con firmas
certificadas por Escribano Pub. Nac.)
• Dos fotos 4x4 de frente, fondo de color celeste (una deberá estar pegada
en la cartilla).
• Tres (03) Fotocopias del Documento Nacional de Identidad, debidamente
certificadas por autoridad Policial.
• Acta actualizada de Partida de Nacimiento (con código QR y/o copia con
certificación original del Registro civil) acompañado de 3 copias certificadas
por autoridad policial.
• Dos (02) fotocopias del Título Analítico original de estudios Secundarios
o Polimodal, certificadas por la Dirección de Titulo. Se contemplará la
recepción de la constancia de finalización de estudios secundarios 2025, con la
inscripción “NO ADEUDA MATERIAS, expedida por las autoridades del
establecimiento donde finalizo su formación académica, que deberá ser
certificada por la Dirección de Títulos dependiente del Ministerio de Educación
de la provincia; y o verificación a través de código QR, documental que deberá
presentar INDEFECTIBLEMENTE y es de CARÁCTER EXCLUYENTE.
• Certificado original de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia
de Corrientes.
• Certificado de antecedentes penales expedido por el registro nacional de
reincidencia.
• Fotocopia de carnet y o libreta de vacunas - con registro de vacunas
completas.
• Fotocopias autenticadas por Escribano Público de título Universitario o Terciario
si lo tuviera.
• Dos (02) constancia de CUIL
• Certificado antropométricos: peso, talla, perímetro abdominal y IMC,
expedido por nutricionista o kinesiólogo actualizado.
LA CARPETA DEBERA SER
PRESENTADA CON LAS DOCUMENTACIONES MENCIONADAS, TODAS PERFORADAS EN EL ORDEN
QUE SE ENCUENTRAN MENCIONADAS, CON SU CORRESPONDIENTE BROCHE NEPACO COLOCADO
(NO DEBERA HABER DOCUMENTACIONES SUELTAS). LAS CARPETAS INCOMPLETAS O SIN LAS CORRESPONDIENTES
CERTIFICACIONES NO SERÁN RECEPCIONADAS.
NO SE RECEPCIONARA
CARPETAS QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN.
Para mayor información al respecto, podrán dirigirse en forma personal o comunicarse vía telefónica, a las diferentes sedes, tanto en el área capital e interior provincial y que se detallaron anteriormente.