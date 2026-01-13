martes, 13 de enero de 2026

Se halla abierta la inscripción para el curso a Cabos de la Policía de Corrientes

Desde el 14 y hasta el 30 de Enero inclusive del presente año 2026, se halla abierta la inscripción para la “VIII° Promoción de Aspirantes a Cabo de la División Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, de la Policía de Corrientes, de dos (02) años de duración, a dictarse en las sedes de Formación del Área Capital y de las 07 Unidades Regionales (I° San Luis del Palmar – II° Goya – III° Curuzu Cuatia – IV° Paso de los Libres – V° Santo Tome – VI° Ituzaingo y VII° Saladas), en la modalidad presencial, destinados a postulantes de sexo masculino y femenino, debiendo cumplir con los requisitos, condiciones de ingreso y declaración jurada sobre Historia Médica.

Dicha inscripción y recepción de las carpetas con las documentaciones requeridas, se realizará en la mencionada División Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, Área Capital y en las distintas sedes con asiento en las Unidades Regionales: I° San Luis del Palmar – II° Goya – III° Curuzu Cuatia – IV° Paso de los Libres – V° Santo Tome – VI° Ituzaingo y VII° Saladas, desde el 14 al 30 de Enero de 2026, inclusive.

REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS POSTULANTES:

          Ser argentino/a nativo/a  o por opción.

          Ser soltero/a.

          No superar los 27 años de edad al 30-06-26 para postulante masculino y 25 años femenino al 30-06-26.

          Los menores de 18 años de edad, deberán presentar consentimiento escrito de los padres o personas que legalmente reemplace, por escribano público.

          Tener aprobado el Nivel Secundario completo. No adeudar materias al momento de inscripción. Los que presenten constancia de título en trámite (solo para los que finalizaron en el ciclo lectivo 2025) tendrán un plazo máximo de presentación de titulo original o fotocopias certificada por la Dirección de título dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia, de tres meses desde su incorporación al curso, a partir de esa fecha no podrá continuar su formación académica hasta tanto de cumplimiento a dicho requisito y si al 01 de diciembre del 2026 no han dado cumplimiento al mismo serán excluidos del presente curso.   

          Poseer aptitudes de moralidad y buenas costumbres.

          Tener salud y aptitud psico – física para realizar actividades de alto rendimiento.

          No padecer enfermedades crónicas, infectocontagiosas, determinadas como inhabilitantes.

          No hallarse lesionado o disminuido en su salud y capacidad física motriz, ni estar comprendido entre las causales de NO APTITUD MÉDICA detalladas más adelante en la presente cartilla.

          Tener estatura no menor de 1,65 m. (masculino) y 1,60 m. (femenino).

          Poseer una relación normal de talla y peso con respecto al I.M.C. a determinar por el facultativo en el examen médico al que será sometido oportunamente. 

          No registrar antecedentes judiciales ni policiales, no estar imputado y/o procesado por delitos dolosos de competencia provincial o federal, hasta que obtenga indefectiblemente el sobreseimiento definitivo con la salvedad de que el proceso no afecte su buen nombre y honor. (Art. 39, inc. “C”, Art. 40, inc. “C” L.P.P).

          No encontrarse las postulantes femeninas en estado de gravidez al momento del examen de admisión y/o ingreso.

          No poseer tatuajes en lugares visibles con el uso del uniforme (miembros inferiores, superiores, rostro, cuello)

INSCRIPCIÓN

Del 14 AL 30 DE ENERO DEL  2026

 Lugares:

- AREA CAPITAL, en las instalaciones de la Escuela de Suboficiales “Sgto. Juan Bautista Cabral”, sito en el Complejo Formativo y Capacitación Policial, Ctes. Capital Tel. 3794-950981.

-U.R.I- SAN LUIS DEL PALMAR: Dlio. Eugenio F. Ramírez S/N (entre San Martin Y J.J. Arce). Tel. 3794-492392.

-U.R.II- GOYA: Dlio. España N° 890 Tel.3777-421589

-U.R.III- CURUZU CUATIA: Dlio. Berón de Astrada N° 490. Tel. 3774-422473

-U.R.IV-PASO DE LOS LIBRES: Dlio. Los Ciento Ocho N°1004. Tel. 3772-425153

-U.R.V- SANTO TOME: Dlio. Av. San Martin N° 816 Esquina Brasil. Tel. 3756-420313

-U.R.VI-ITUZAINGO: Dlio. Bernardino Valle esq. Libertador N° 1500. Tel. 3786-420388

-U.R.VII- SALADAS: Dlio. Leopoldo Lugone N° 1190. Tel. 3782-422170

Horarios: de 08:00 a 12:00 hs (días hábiles).  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ESTA ETAPA:

          Una Carpeta colgante de color marrón con su correspondiente broche nepaco de plástico colocado.

          Cartilla de Inscripción y Declaración Jurada Medica (con firmas certificadas por Escribano Pub. Nac.)

          Dos fotos 4x4 de frente, fondo de color celeste (una deberá estar pegada en la cartilla).                                               

          Tres (03) Fotocopias del Documento Nacional de Identidad, debidamente certificadas por autoridad Policial.

          Acta actualizada de Partida de Nacimiento (con código QR y/o copia con certificación original del Registro civil) acompañado de 3 copias certificadas por autoridad policial.

          Dos (02) fotocopias del Título Analítico original de estudios Secundarios o Polimodal, certificadas por la Dirección de Titulo. Se contemplará la recepción de la constancia de finalización de estudios secundarios 2025, con la inscripción “NO ADEUDA MATERIAS, expedida por las autoridades del establecimiento donde finalizo su formación académica, que deberá ser certificada por la Dirección de Títulos dependiente del Ministerio de Educación de la provincia; y o verificación a través de código QR, documental que deberá presentar INDEFECTIBLEMENTE y es de CARÁCTER EXCLUYENTE.

          Certificado original de Buena Conducta expedido por la Policía de la Provincia de Corrientes.

          Certificado de antecedentes penales expedido por el registro nacional de reincidencia.

          Fotocopia de carnet y o libreta de vacunas - con registro de vacunas completas.

          Fotocopias autenticadas por Escribano Público de título Universitario o Terciario si lo tuviera. 

          Dos (02) constancia de CUIL

     Certificado antropométricos: peso, talla, perímetro abdominal y IMC, expedido por nutricionista o kinesiólogo actualizado. 

LA CARPETA DEBERA SER PRESENTADA CON LAS DOCUMENTACIONES MENCIONADAS, TODAS PERFORADAS EN EL ORDEN QUE SE ENCUENTRAN MENCIONADAS, CON SU CORRESPONDIENTE BROCHE NEPACO COLOCADO (NO DEBERA HABER DOCUMENTACIONES SUELTAS). LAS CARPETAS INCOMPLETAS O SIN LAS CORRESPONDIENTES CERTIFICACIONES NO SERÁN RECEPCIONADAS.

NO SE RECEPCIONARA CARPETAS QUE NO CUMPLAN CON ALGUNO DE LOS REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN. 

Para mayor información al respecto, podrán dirigirse en forma personal o comunicarse vía telefónica, a las diferentes sedes, tanto en el área capital e interior provincial y que se detallaron anteriormente.