Entró a robar placas del cementerio y terminó preso

En horas de la siesta del domingo 11-01-26, un efectivo policial del Grupo de intervención rápida -G.I.R.- que se encontraba de servicio de adicional en el cementerio local, advirtió y demoró a un sujeto que llevaba cosas que aparentemente intentaba sustraer.
El procedimiento lo realizaron cuando el
efectivo diviso a un sujeto que ingresó al predio con una mochila vacía y de
manera sigilosa, ante lo cual realiza un seguimiento, notando que intentaba
llevarse placas y manijas de los nichos, por lo que solicita colaboración a sus
pares.
En ese marco, proceden a la identificación de
este joven -mayor de edad-, procediendo al secuestro de las cosas.
El joven junto a lo recuperado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto en la comisaría jurisdiccional se prosigue con los trámites que corresponde.