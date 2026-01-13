La Policía demoró a dos hombres que provocaban disturbios en la vía pública

En la tarde del domingo 11-01-26, cerca de las 19:30 horas, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que por calles Garay y Pasaje Las Flores, aparentemente se estaría produciendo un desorden vecinal entre varias personas.
Por tal motivo, los mencionados efectivos se
dirigieron al lugar donde lograron divisar a estas personas, las cuales
aparentemente se encontraban en estado de ebriedad, por lo que procedieron a su
demora y posterior identificación, tratándose de dos hombres de 41 y 42 años de
edad
Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.