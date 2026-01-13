La policía demoró a dos jóvenes por merodeo

En la madrugada de ayer 12-01-26, efectivos policiales dependientes del Destacamento San Marcos, momentos en que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos por inmediaciones de calles Ricardo Gutiérrez y Horacio Quijano, divisaron a dos personas que se encontraban observando detenidamente los domicilios y vehículos estacionados en el lugar.
Por tal motivo, a modo de prevención los
mencionados efectivos procedieron a la identificación y posterior demora de dos
jóvenes mayores de edad quienes no pudo justificar su permanencia en el lugar.
Al respecto, los demorados fueron trasladados hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.