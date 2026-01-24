Esquina: En distintos procedimientos recuperan varios elementos robados, hay un demorado

Efectivos policiales de la
Comisaría de Distrito Primera de Esquina, en colaboración a la Unidad Fiscal de
investigaciones y luego de haber realizado diversas tareas investigativas,
referente a distintos hechos delictivos ocurridos, recuperaron varias cosas y
demoraron a una persona, presuntamente vinculada a uno de los hechos.
El primer procedimiento fue
realizado por los citados efectivos, quienes habrían tomado conocimiento de la
sustracción de dos silletas de aluminio del interior de una vivienda, ubicada
por calle Beron de Astrada a la altura 1700 aproximadamente de esa localidad,
ante tal circunstancia y tras realizar las investigaciones correspondientes,
lograron recuperar ambos elementos, además identificaron al presunto autor del
hecho, un joven menor de edad, quedando todo ello a disposición de la justicia.
De igual forma, los uniformados
realizaron sus labores investigativas en relación a un legajo judicial que se
investiga por supuesto robo, el cual damnificara a una mujer mayor de edad,
quien denunció la sustracción de varias cosas del interior de su vivienda
ubicada por Ruta Nacional Nº 12 entre calles los Sauces y Ferreyra de la misma
ciudad, por lo que, luego de amplias tareas, lograron hallar y recuperar un
televisor -marca BGH de 32"-, entre otros elementos, los cuales, según las
primeras averiguaciones, se tratarían de los denunciados como sustraídos,
además, también procedieron a la demora de un hombre de 22 años de edad, quién
estaría sindicado como supuesto autor del hecho.
Posteriormente, todo lo
recuperado junto al demorado fueron puestos a disposición de la justicia y
trasladados a la citada dependencia donde se prosiguieron con los trámites de
rigor en cada caso.