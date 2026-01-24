Intensos operativos de contralor: Hay varios demorados

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la tarde de ayer 23-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Cuarta Urbana en colaboración con el personal de Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Móviles y Motorizada- y distintos grupos especiales, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, se llevaron a
cabo en los horarios comprendidos de 18:00 hasta las 20:00 horas
aproximadamente, oportunidad en que identificaron a varias personas para
averiguación de sus antecedentes, siendo demoradas seis de ellas, además,
realizaron controles de diferentes vehículos que transitaban por la zona,
secuestrando preventivamente tres motocicletas, las cuales no contaban con la
documentación correspondiente.
Posteriormente, en la mencionada
comisaria continuaron con las diligencias al respecto.