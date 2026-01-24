La Policía recuperó un automóvil robado

En la noche de ayer 23-01-26,
efectivos policiales de la Comisaría Cuarta Urbana, tomaron conocimiento de un
hecho delictivo ocurrido por avenida Pujol a la altura 2.100 aproximadamente
referente a la sustracción de un vehículo automotor, por lo que, en conjunto a
sus pares, realizaron una intensa búsqueda y rastrillajes, logrando demorar a
un hombre y recuperar el rodado denunciado como sustraído.
El hecho habría ocurrido
alrededor de las 22:30 horas, donde aparentemente un hombre mayor de edad, tras
un descuido, habría dejado un vehículo automotor -marca Volkswagen Gol Trend-
estacionado en la vía pública y con la llave de ignición colocada, aprovechando
esta situación una persona de identidad desconocida, apoderándose del mismo.
Por tal motivo y de manera
inmediata, los citados efectivos iniciaron amplias labores investigativas y
operativas, realizando además rastrillajes por las inmediaciones, logrando el
personal de la Dirección de Investigación Científica y Pericias, hallar y
secuestrar el vehículo por calles Necochea y Dumas, además procedieron a la
demora de un hombre mayor de edad, presuntamente sindicado como autor del
hecho.
En tanto, con la intervención de la unidad fiscal en turno, el demorado junto al rodado recuperado fueron trasladados a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites al respecto.