martes, 13 de enero de 2026

Paso de los Libres: Detienen a brasileño con pedido de captura por homicidio

En horas de la noche del 08-01-26, efectivos policiales de la División investigaciones de la Unidad Regional N.º IV Paso de los Libres, procedieron a la demora de un sujeto de nacionalidad brasileña que se encontraba promoviendo desorden en la terminal de ómnibus, quien tras ser demorado resultó que registraba pedido de captura por hallarse presuntamente vinculado en un supuesto homicidio ocurrido en el Brasil.

El procedimiento lo realizaron, cerca de las 21.30 horas, cuando fueron alertados por una de sus pares que se encontraba de servicio de adicional, que un sujeto se encontraba ocasionando disturbios en zona de la terminal, ante lo cual de forma inmediata se dirigen al lugar, y verifican que esta persona se mostraba alterada, actuando de forma hostil y negándose a su identificación.

En esa circunstancia proceden a su demora preventiva, y tras ser identificado resultó ser un hombre de 29 años de edad, de nacionalidad brasileña, y quien, conforme a las averiguaciones correspondientes, resultó que registraría pedido de captura por hallarse presuntamente vinculado en un homicidio ocurrido en el Brasil.

El detenido fue puesto a puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría de distrito Primera de Paso de los Libres, realizaron las diligencias correspondientes a fin de coordinar con la Policía civil de R.S. estado Rio Grande do Sur de la ciudad de Uruguayana Brasil, para proceder a su traslado.