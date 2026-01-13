Paso de los Libres: Detienen a brasileño con pedido de captura por homicidio

El procedimiento lo realizaron, cerca de las
21.30 horas, cuando fueron alertados por una de sus pares que se encontraba de
servicio de adicional, que un sujeto se encontraba ocasionando disturbios en
zona de la terminal, ante lo cual de forma inmediata se dirigen al lugar, y
verifican que esta persona se mostraba alterada, actuando de forma hostil y
negándose a su identificación.
En esa circunstancia proceden a su demora
preventiva, y tras ser identificado resultó ser un hombre de 29 años de edad,
de nacionalidad brasileña, y quien, conforme a las averiguaciones
correspondientes, resultó que registraría pedido de captura por hallarse
presuntamente vinculado en un homicidio ocurrido en el Brasil.
El detenido fue puesto a puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la Comisaría de distrito Primera de Paso de los Libres, realizaron las diligencias correspondientes a fin de coordinar con la Policía civil de R.S. estado Rio Grande do Sur de la ciudad de Uruguayana Brasil, para proceder a su traslado.