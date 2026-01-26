lunes, 26 de enero de 2026

Finalizó con exito el Operativo Policial implementado en la Fiesta Nacional del Chamamé

Con un importante marco de público que se dio cita en la última jornada finalizo la 35º Fiesta Nacional del Chamamé, 21º del Mercosur y 5º Celebración Mundial, por lo que se destaca la tarea realizada durante el dispositivo especial de seguridad diagramado por el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Seguridad y la Jefatura de la Policía de Corrientes, el cual culminó sin registrarse novedades de trascendencia en materia de seguridad a pesar del gran número de personas concurrentes.

En la jornada de ayer 25-01-26, el servicio inicio a las 20:00 horas y se extendió hasta aproximadamente las 04:00 horas, en la cual se registró una concurrencia aproximada de 20.000 personas, desarrollándose el espectáculo de manera normal en los aspectos de seguridad interna, externa y perimetral, finalizando sin incidentes ni inconvenientes relevantes.

Cabe recordar que se contó con la afectación de efectivos policiales de distintas áreas, en calidad de policía adicional, desplegados tanto en el interior del predio como en sus inmediaciones. Asimismo, se brindó apoyo mediante el Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911, utilizando recursos tecnológicos para optimizar el desarrollo del plan de seguridad implementado además el uso de Drones que maximizaron los recursos utilizados.