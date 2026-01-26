Finalizó con exito el Operativo Policial implementado en la Fiesta Nacional del Chamamé

En la jornada de ayer 25-01-26, el servicio
inicio a las 20:00 horas y se extendió hasta aproximadamente las 04:00 horas,
en la cual se registró una concurrencia aproximada de 20.000 personas,
desarrollándose el espectáculo de manera normal en los aspectos de seguridad
interna, externa y perimetral, finalizando sin incidentes ni inconvenientes
relevantes.
Cabe recordar que se contó con la afectación de
efectivos policiales de distintas áreas, en calidad de policía adicional,
desplegados tanto en el interior del predio como en sus inmediaciones.
Asimismo, se brindó apoyo mediante el Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.)
911, utilizando recursos tecnológicos para optimizar el desarrollo del plan de
seguridad implementado además el uso de Drones que maximizaron los recursos
utilizados.