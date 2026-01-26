La Policía aprehendió a un hombre que había sustraído ropa de un comercio

En la jornada de ayer 25-01-26,
efectivos de la Comisaria Décimo Octava Urbana tomatón conocimiento a través
del Sistema Integral de Seguridad 911 que en inmediaciones de Avenida Cazadores
Correntinos y Sánchez de Bustamante una persona aparentemente habría ingresado
a un local comercial.
Por tal motivo, los mencionados
efectivos se dirigieron al lugar de manera inmediata donde en colaboración con
el personal de Comando Patrulla, tras un rastrillaje procedieron a la
aprehensión de un hombre de 38 años de edad, quien tenía en su poder una comba
la cual aparentemente habría sustraído momentos antes de un local comercial.
Al respecto, el aprehendido fue trasladado hasta la citada dependencia policial y puesto a disposición de la justicia, continuándose con las diligencias de rigor.