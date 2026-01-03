sábado, 3 de enero de 2026

Fuerte operativo conjunto, secuestraron 48 motos por desmanes en Plaza Mercosur

La Policía de Corrientes durante la madrugada de hoy 03-01-26, llevó adelante un eficaz y contundente operativo de control en zona de Plaza del Mercosur – rotonda-, ante la presencia de un numeroso grupo de motociclistas que se encontraban generando desorden y disturbios en la vía pública y quienes en otras oportunidades fueron sindicados como autores de actos de vandalismos contra los juegos del lugar.

En este sentido, se realizó un mega operativo de contralor, de manera conjunta entre la Policía y personal de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, arrojando como resultado de los mismos, el secuestro de 48 motocicletas y un automóvil, por diversas infracciones a las normas de tránsito, labrándose las actuaciones correspondientes.

Los rodados fueron retirados de la vía pública, en tanto, desde la institución policial se informa que se continuará con este tipo de trabajos, de manera conjunta y coordinada, a fin de prevenir distintos actos que alteren el orden público, atenten contra la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos, haciendo hincapié en los lugares de espacios públicos y de masiva concurrencia.