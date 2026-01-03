Fuerte operativo conjunto, secuestraron 48 motos por desmanes en Plaza Mercosur

En este sentido, se realizó un mega operativo de contralor, de manera conjunta entre la Policía y personal de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, arrojando como resultado de los mismos, el secuestro de 48 motocicletas y un automóvil, por diversas infracciones a las normas de tránsito, labrándose las actuaciones correspondientes.
Los rodados fueron retirados de la vía pública, en tanto, desde la institución policial se informa que se continuará con este tipo de trabajos, de manera conjunta y coordinada, a fin de prevenir distintos actos que alteren el orden público, atenten contra la seguridad vial y la tranquilidad de los vecinos, haciendo hincapié en los lugares de espacios públicos y de masiva concurrencia.