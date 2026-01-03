Paso de la Patria: Secuestran salamines en mal estado y un gato abandonado

En la mañana de hoy 03- 01-26, personal de la Unidad Regional N°1, de manera conjunta con efectivos de la Comisaría de Paso de la Patria, Comisaría de San Luis del Palmar, y del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de San Luis del Palmar, en el marco de una causa judicial por presunto maltrato animal, llevaron a cabo un allanamiento en un domicilio de la Localidad de Paso de la Patria.
El procedimiento se realizó en un vivienda ubicada sobre Avenida Prefectura Naval Argentina y calle barrera en cumplimiento de un oficio judicial, donde lograron hallar y secuestrar a un animal felino -gato-, procediéndose a su secuestro preventivo, asimismo, durante el registro del inmueble, específicamente en un galpón situado en el patio interno trasero, los efectivos constataron la presencia de varios embutidos -salamines-, los cuales carecían de las mínimas medidas sanitarias, encontrándose en estado de descomposición, con presencia de insectos y emanando un fuerte olor nauseabundo.
De acuerdo a lo observado, el propietario manifestó que dichos productos se hallarían en proceso de elaboración y estacionamiento, presuntamente destinados a la venta, por lo que, ante esta situación, se inició una causa paralela por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.
Al respecto, todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, siendo trasladados hasta la comisaria jurisdiccional donde se continúan con las diligencias de rigor.