Rápida intervención de seguridad vial evitó hechos de riesgo

Integrantes de la Sección Seguridad Vial "Corrientes", Gendarmería Nacional Argentina, en la noche del 31 de diciembre y en la mañana y tarde del 2 de enero, realizaron una destacada labor al detectar tres personas con comportamientos suicidas.
Gracias a la rápida intervención y el profesionalismo de los gendarmes, se logró persuadir a los ciudadanos mayores de edad que desistieran de su intento de arrojarse al vacío, evitando la tragedia.
Los ciudadanos fueron acompañados para continuar con las actuaciones de salud correspondientes con la Policía de la Provincia de Corrientes.
Para pedir ayuda, comunícate con la Línea de asistencia gratuita 135, de forma anónima, gratuita y voluntaria. Los números (011) 5275-1135 o el 0800 345 1435 son para todo el país.