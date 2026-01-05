General Paz: Rescataron un oso melero y lo liberaron en su habitat natural

Personal de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica de General Paz, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911, que aparentemente en inmediaciones del Barrio Mil Viviendas de esa Localidad se hallaría un animal silvestre -oso melero-, el cual estaría desorientado y causando intranquilidad a los vecinos de la zona.
De manera inmediata, los efectivos se constituyeron al
lugar, logrando capturar al animal en forma segura, sin ocasionarle lesiones,
resguardando en todo momento su integridad física y la seguridad de las
personas.
Finalmente, el ejemplar fue trasladado hasta la
Reserva Natural Provincial “Santa María”, donde fue liberado para su correcta
reinserción en su hábitat natural, quedando las actuaciones a disposición de
las autoridades ambientales competentes.