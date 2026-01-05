lunes, 5 de enero de 2026

Santa Lucía: La Policía secuestró 78 kilos de carne faenada clandestinamente

En la jornada del 31-12-2025, durante un operativo preventivo realizado en el paraje Batel, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Lavalle inspeccionó una carnicería donde se detectaron serias irregularidades sanitarias.

En el lugar, los mencionados efectivos lograron se hallar aproximadamente 76 kilos de carne vacuna que carecían totalmente de sellos sanitarios y control bromatológico, no pudiendo acreditarse su procedencia ni aptitud para el consumo humano, se procedió al secuestro de dichos productos cárnicos bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, todo lo secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor con conocimiento de la unidad fiscal interviniente quien dispuso iniciar actuaciones por infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.