Saladas: Recuperan una moto robada

En la jornada de ayer 04-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Saladas de forma conjunta y coordinada con el personal de la División Investigaciones y la unidad fiscal en turno, tras una eficaz tarea investigativa, lograron localizar y secuestrar una motocicleta -marca Motomel modelo CX 150c.c- denunciada como sustraída recientemente.
El procedimiento lo concretaron, luego de tomar
conocimiento del accionar delictivo en un domicilio del barrio Chaquito de esa
Localidad, por lo que de manera inmediata el personal policial se abocó a un
intenso trabajo investigado y un exhaustivo rastrillaje por distintas zonas,
lograron en un sector de espesa vegetación, ubicado a la vera de la calle
Joaquín Moreaú, hallar la motocicleta sustraída, la cual se encontraba
abandonada, por lo que se procedió a su secuestro bajo las formalidades legales
correspondientes.
Por tal motivo, la motocicleta fue trasladada a la
citada dependencia policial, a fin de continuar con las diligencias de rigor.