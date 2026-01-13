La Policía demoró a un hombre que provocaba disturbios en la vía pública

En la madrugada de ayer 12-01-26, cerca de las 00:30 horas, efectivos policiales dependientes del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla-, tomaron conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que por inmediaciones de Avenida 3 de Abril y calle Mendoza, aparentemente una persona estaría ocasionando disturbios en la vía pública.
Por tal motivo, los mencionados efectivos se
dirigieron al lugar donde lograron divisar a esta persona, la cual
aparentemente se encontraba en estado de ebriedad, por lo que procedieron a su
demora y posterior identificación tratándose de un hombre mayor de edad, quien tras
las primeras averiguaciones resulto que registraría antecedentes policiales.
Al respecto, el hombre fue trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional donde se continúan con los tramites de rigor.