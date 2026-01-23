Ituzaingó: La Policía realizó controles en carnicerías de la zona

se comercializa en la zona y prevenir, además,
la venta de carne de dudosa procedencia y asegurar que los establecimientos
cumplan con las normas de higiene y manipulación de alimentos.
En este contexto, inspeccionaron locales
comerciales, entre autoservicios y kioscos, donde los productos poseían las
medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de salubridad.
Cabe señalar que, este trabajo realizado por la Policía, permite mantener la confianza de los consumidores en la calidad de los productos que se venden en las carnicerías, haciendo constar, que este tipo de acciones de prevención y contralor, se continuará realizando en forma periódica, para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.