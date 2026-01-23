viernes, 23 de enero de 2026

Ituzaingó: La Policía realizó controles en carnicerías de la zona

En la tarde de ayer 22-01-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó, llevaron a cabo diversos operativos de control en carnicerías de la citada localidad, teniendo como objetivo garantizar la calidad y seguridad de los productos cárnicos que

se comercializa en la zona y prevenir, además, la venta de carne de dudosa procedencia y asegurar que los establecimientos cumplan con las normas de higiene y manipulación de alimentos.

En este contexto, inspeccionaron locales comerciales, entre autoservicios y kioscos, donde los productos poseían las medidas sanitarias estipuladas por las leyes y normas de salubridad.

Cabe señalar que, este trabajo realizado por la Policía, permite mantener la confianza de los consumidores en la calidad de los productos que se venden en las carnicerías, haciendo constar, que este tipo de acciones de prevención y contralor, se continuará realizando en forma periódica, para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes.