Gran despliegue de la Policía en los Carnavales de Perugorría, Mburucuyá, Mariano I. Loza, Bella Vista Y Mercedes

La Operación consistirá en
ejecutar un Plan de Seguridad desde el día Sábado 24 de Ene/2026 a partir de
las 20:00 horas a 06:00 horas, y el día Sábado 31 de Ene/2026 a partir de las
20:00 horas a 06:00 horas, Sábado 07 de Feb/2026 a partir de las 20:00 horas a
06:00 horas, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y
materiales, delitos para evitar la alteración del orden público.
El Comando Superior
Policial establecerá seguridad, las que las pautas del presente servicio de
quedarán plasmadas en esta orden operacional. El jefe de Servicio realice las
coordinaciones pertinentes con el personal policial y otras Instituciones
involucradas (Municipio Local, Salud Pública), para la ejecución del presente
dispositivo de Seguridad.
Teniendo en cuenta que se
trata de un espacio abierto, el personal recargado, será distribuido de manera
estratégica cubriendo, la totalidad del predio, a fin de que cumpla con las
directivas impartidas.
La Policía implementara
un dispositivo de seguridad en los carnavales de la localidad de Mbrurucuyá.
En el marco de llevarse a cabo la realización de los
festejos del carnaval de esta Localidad denominado; "CORSOS
MBURUCUYANOS", el cual con el paso de los años se ha transformado en un
evento de gran concurrencia que tendrá lugar el Viernes 23, Sábado 24, Viernes
30 de Enero y Miércoles 04 de Febrero /2026 a partir de las 22.00 horas en el
predio del Balneario Municipal de esta localidad, la Policía de Corrientes de
diferentes áreas implementara un dispositivo de seguridad a fin de evitar la
comisión de hechos delictivo, tanto en el interior como en el exterior del
predio a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de esa localidad y
turistas que visitaran evento programado.
La Operación consistirá en ejecutar un Plan de
Seguridad del en los días del Evento, basándose en la distribución estratégica
de recursos humanos y materiales, para evitar la alteración del orden público y
la comisión de delitos, como así también la seguridad vial y actuar ante
cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, para que el
evento se desarrolle con total normalidad. Que el supervisor del servicio se
encargue del contralor permanente del presente dispositivo de seguridad, impartiendo
en forma directa y/o a través del Jefe de Servicio, las directivas que sean
necesarios para el cumplimiento de los fines, para el efectivo desarrollo de
este servicio especial. El Comando Superior Policial establecerá las pautas del
presente servicio de seguridad, las que quedarán plasmadas en esta orden
operacional. El Jefe de Servicio realice las coordinaciones pertinentes con las
demás Dependencias Policiales y otras Instituciones involucradas (Bomberos
Voluntarios, Municipio Local, Salud Pública, entre otras), para la ejecución
del presente dispositivo de Seguridad.
En esta oportunidad, la Policía implementara Recursos materiales y humanos, (personal policial de a dependencia de esa localidad, móviles policiales, motocicletas, GTO de Saladas y unidad especial de seguridad vial-Saladas a fin de garantizar un mejor desempeño en el dispositivo a implementarse.
Se llevará a cabo un dispositivo de seguridad en los carnavales de la localidad de Mariano I. Loza.
A raíz de la Programación de "CARNAVALES 2026 MARIANO I. LOZA" en esta localidad, los días 24 y 31 de ENERO, 7 de Febrero, del corriente año; en la Avenida San Martin entre las calles Córdoba y Entre Rios, organizado por la Municipalidad de Mariano I. Loza, la Policía de Corrientes implementará un dispositivo especial de seguridad a fin de garantizar el orden público y la comisión de hechos delictivos.
En dicho evento, se prevé la concurrencia de gran cantidad de personas que no residen en la localidad, en todo el transcurso de esos días en especial en el horario comprendido entre las 20:00 horas y hasta las 06:00 horas se realizarán Operativos Rotativos y Selectivos de identificación de vehículos y Personas, tanto en rutas Provincial y Nacional como así en los distintos accesos a esta Localidad destinado a la Prevención y Represión de Delitos y Faltas Contravencionales en observancia a las medidas legales vigentes, para lo cual se utilizará recursos humanos y materiales.
Además, la Policía contara con la colaboración de personal de otras áreas, entre ellos el de salud y Bomberos voluntarios de esa localidad, con quienes trabajaran de manera coordinada.
La Policía de Corrientes
implementara un dispositivo especial de seguridad durante los carnavales
previstos en la localidad de Bella Vista
A raíz de la Programación
de "CARNAVALES OFICIALES BELLA VISTENSE 2026" en esta localidad, los
días 17, 24 y 31 de ENERO del corriente año; en el predio del CORSODROMO
"JULIO VANASCO" ubicado en el Complejo Polideportivo de esta Ciudad;
el mismo es organizado por la Municipalidad de Bella Vista (Ctes); se prevé la
concurrencia de gran cantidad de personas que no residen en la localidad, y
según experiencias de años anteriores se espera un aforo de 1000 a 2000
personas por cada noche, en todo el transcurso de esos días en especial en el
horario comprendido entre las 21:00 horas y hasta las 05:00 horas, por lo cual
la Policía de Corrientes de distintas áreas realizará Operativos Rotativos y
Selectivos de identificación de vehículos y Personas, tanto en rutas
Provinciales como así en los distintos accesos a esta Localidad destinado a la
Prevención y Represión de Delitos y Faltas Contravencionales en observancia a
las medidas legales vigentes.
La Operación consistirá en
ejecutar un Plan de Seguridad desde el día Sábado 17 de Ene/2026 a partir de
las 20:00 horas a 06:00 horas, y el día sábado 24 de Ene/2026 a partir de las
20:00 horas a 06:00 horas, sábado 31 de Ene/2026 a partir de las 20:00 horas a
06:00 horas, basándose en la distribución estratégica de recursos humanos y
materiales.
Dicho dispositivo, tiene como fin evitar la alteración del orden público y la comisión de delitos, tanto dentro del predio como en el interior de la localidad, como así también la seguridad vial y actuar ante cualquier circunstancia que amerite la intervención policial, para que el evento se desarrolle con total normalidad.
En relación a los
carnavales de la localidad de Mercedes, la Policía implementará un dispositivo
de seguridad
A raíz de la Programación
de “CARNAVALES MERCEDEÑOS AÑO 2026" en esta localidad, a realizarse los
días 24 y 31 de ENERO, 7, y 14 de Febrero, del corriente año; en el predio del
CORSODROMO MUNICIPAL "CANI ZARATE"; organizado por la Municipalidad
de Mercedes, se prevé la concurrencia de gran cantidad de personas, y según
experiencias de años anteriores se espera un aforo de 500 a 1000 personas por
día, en todo el transcurso de esos días en especial en el horario comprendido
entre las 22:00 horas y hasta las 06:00 horas se realizarán Operativos
Rotativos y Selectivos de identificación de vehículos y Personas, tanto en
rutas como así en los distintos accesos a esta Localidad destinado a la
Prevención y Represión de Delitos y Faltas Contravencionales en observancia a
las medidas legales vigentes.
Para dicho dispositivo, se utilizará
diferentes medios materiales y recursos humanos de distintas áreas, además se
contar con la colaboración de otras instituciones a fin de llevar adelante el
buen desarrollo del evento.
Cabe señalar, que, durante todo el desarrollo del evento, dicho operativo se llevara a cabo tanto dentro como fuera del predio y zonas aledañas a fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la localidad.