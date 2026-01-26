Secuestran una puerta de dudosa procedencia

Efectivos policiales pertenecientes al destacamento San Marcos, en la madrugada de hoy 26-01-26, cerca de las 02:00 horas, momentos en que se encontraban de recorrida sobre Avenida Cuarto Centenario y calle Malvinas, divisan a un hombre que llevaba consigo una puerta de dudosa procedencia.
Por tal motivo, los mencionados efectivos
procedieron a la demora y posterior identificación de un hombre de 33 años de
edad, quien tenia en su poder una puerta plegable, de la cual no supo
justificar su procedencia y se secuestro preventivamente la misma bajo las
formalidades legales correspondientes.
Al respecto, el demorado junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la dependencia policial jurisdiccional, continuándose con los tramites de rigor.