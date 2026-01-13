martes, 13 de enero de 2026

Monte Caseros: Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de una vivienda

En la tarde de ayer 12-01-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Monte Caseros, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, aprehendieron a un hombre y recuperaron varias cosas sustraídas momentos antes.

El procedimiento lo concretaron los citados efectivos, alrededor de las 15:00 horas, cuando  luego de tomar conocimiento de un ilícito ocurrido en una vivienda ubicada por calles Plácido Martínez y Lavalle de la citada localidad, acudieron de manera inmediata al lugar, logrando divisar a dos personas, quienes tras notar la presencia policial, intentan huir del lugar, pero tras un rápido accionar aprehendieron a uno de ellos -un joven de 26 años de edad-, además, procedieron al secuestro de un aire acondicionado y un lavarropas, los cuales fueron sustraídos, tras violentar la puerta de acceso de la vivienda.

El aprehendido junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.