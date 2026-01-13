Monte Caseros: Demoran a un hombre y recuperan elementos robados de una vivienda

El procedimiento lo concretaron los citados
efectivos, alrededor de las 15:00 horas, cuando luego de tomar conocimiento de un ilícito
ocurrido en una vivienda ubicada por calles Plácido Martínez y Lavalle de la
citada localidad, acudieron de manera inmediata al lugar, logrando divisar a
dos personas, quienes tras notar la presencia policial, intentan huir del
lugar, pero tras un rápido accionar aprehendieron a uno de ellos -un joven de
26 años de edad-, además, procedieron al secuestro de un aire acondicionado y
un lavarropas, los cuales fueron sustraídos, tras violentar la puerta de acceso
de la vivienda.
El aprehendido junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno y trasladado a la citada dependencia, dónde se continuaron con los trámites de rigor.