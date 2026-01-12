Paso de la Patria: La Policía recuperó un celular recientemente sustraído

Gracias al rápido accionar de la Comisaria Primera de Paso de la Patria, se logró recuperar un teléfono celular marca Infinix robado en el barrio 30 Viviendas.
El sospechoso huyó hacia la barrera de contención y se perdió entre las malezas, tras ser perseguido por el movil policial a cargo del oficial Pereyra.
El teléfono fue encontrado traa haber sido arrojado por el delincuente y devuelto a su dueña, Vallejos Diana.
Se continúa con las diligencias de rigor y la búsqueda del autor, que ya fue identificado.