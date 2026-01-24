San Luis del Palmar: Tras un rápido accionar, la Policía recuperó una bicicleta robada

En la jornada de ayer 23-01-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar en colaboración a la Unidad Fiscal de Investigaciones, en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite y tras realizar diversas tareas investigativas, lograron recuperar una bicicleta denunciada como sustraída.
El procedimiento fue concretado por los mencionados efectivos en horas
de la mañana, dónde luego de haber tomado conocimiento de un ilícito ocurrido,
realizaron una minuciosa labor investigativa, lo que posibilitó hallar y
secuestrar una bicicleta -marca SLP-, la cual, tras las correspondientes
averiguaciones, resultó ser la sustraída.
Al respecto, el rodado recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde fue reconocida por el propietario y se procedió a la entrega bajo las formalidades legales, continuando posteriormente con los tramites de rigor.