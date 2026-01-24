Varios demorados en operativos de contralor

En el marco integral de seguridad y prevención del delito impartida por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, en horas de la madrugada de ayer 23-01-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria Octava Urbana en colaboración con el personal del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla y Patrulla Motorizada-, G.R.I.M. II, IV y V, llevaron adelante operativos de contralor en distintos puntos estratégicos dentro del ámbito de la jurisdicción administrativa de la mencionada comisaria.
Dichos operativos, dieron inicio alrededor de
las 04:00 hasta pasadas las 05:30 horas aproximadamente, oportunidad en que
identificaron a varias personas para averiguación de sus antecedentes, siendo
demoradas 06 de ellas, además, realizaron controles de diferentes vehículos que
transitaban por la zona, secuestrando preventivamente 02 motocicletas, las
cuales no contaban con la documentación correspondiente.
Posteriormente, en la mencionada comisaria continuaron con las diligencias al respecto.