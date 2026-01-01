La Policía recuperó una desmalezadora recientemente sustraída

En la jornada de ayer 31-12-25, efectivos policiales de la Comisaria 21º urbana, en colaboración con la unidad fiscal en turno, tras tomar conocimiento de un ilícito, luego de un rápido y eficaz accionar lograron hallar y recuperar una desmalezadora e identificaron al presunto autor.
El
procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cuando tomaron
conocimiento que del patio de un domicilio, personas de identidad desconocida
habrían sustraído una desmalezadora -marca gamma 55cc.-, ante lo cual de forma
inmediata realizaron un importante despliegue, que posibilitó en inmediaciones
de calles Valdez Peña y Resoagli, divisaron a un sujeto quien al notar la
presencia policial, huye rápidamente, dejando en el lugar, la desmalezadora que
habría sido denunciada como sustraída.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponden.