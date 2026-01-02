La Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la madrugada de hoy 02-01-26, efectivos policiales del comando de patrullas, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, mas precisamente en inmediaciones de calles Grecia y Estados Unidos, demoraron a un joven y secuestraron una motocicleta que fuera denunciada como sustraída.
El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cuando cerca de las 04.30horas, encontrándose en la citada
intersección, proceden a identificar a un joven -mayor de edad, a bordo de una
motocicleta -marca Honda CG titan-, quien no contaba con las documentaciones
que acredite propiedad, y tras las primeras averiguaciones se determinó que
dicho rodado registraba pedido de secuestro por hallarse denunciado como sustraído
en jurisdicción de la Comisaría décimo novena urbana.
El joven junto a la motocicleta recuperada fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la Comisaría sexta urbana donde se prosigue con los tramites del caso.