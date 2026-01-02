La Policía tras persecución aprehendió a un menor y recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron los mencionados
policías, cerca de las 20.00horas, cuando encontrándose en la citada dirección
y advierten que una persona alertaba que un joven tras amedrentarlo le habría
sustraído su teléfono celular -marca Samsung A02-, para huir con dirección
hacia Avenida Cartagena, tal es así que se realiza una persecución, logrando
darle alcance y demorarlo en cercanías a un descampado, donde intentaba
escabullirse, tratándose de un menor de 17 años de edad, quien tenía en su
poder un elemento punzante y el teléfono celular recientemente sustraído.
El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.