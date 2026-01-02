viernes, 2 de enero de 2026

La Policía tras persecución aprehendió a un menor y recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

Ayer 01-01-26, efectivos policiales de la Comisaría 21º urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención y encontrándose en inmediaciones de calle Inglaterra (pasillo), son alertados que un joven habría sustraído un teléfono celular, por lo que tras una persecución logran la aprehensión del presunto autor y recuperaron el aparato móvil.

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 20.00horas, cuando encontrándose en la citada dirección y advierten que una persona alertaba que un joven tras amedrentarlo le habría sustraído su teléfono celular -marca Samsung A02-, para huir con dirección hacia Avenida Cartagena, tal es así que se realiza una persecución, logrando darle alcance y demorarlo en cercanías a un descampado, donde intentaba escabullirse, tratándose de un menor de 17 años de edad, quien tenía en su poder un elemento punzante y el teléfono celular recientemente sustraído.

El aprehendido junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.