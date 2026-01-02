Santa Lucía: Demoran a un joven y recuperan una moto robada

Efectivos policiales de la
Comisaría de distrito Santa Lucía, en colaboración con la unidad fiscal
interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación
a la sustracción de una bicicleta, finalmente lograron demorar al presunto autor
y recuperar el rodado.
Los distintos trabajos de
investigación dieron inicio tras tomar conocimiento que de un inmueble ubicado
en calle Buenos Aires al 300, habrían sustraído una bicicleta -marca Glock-,
por lo que de forma inmediata realizaron distintas diligencias, tal es así que
encontrándose en inmediaciones de Ruta Provincial Nº27 en cercanías a la
entrada del cortijo (camino vecinal), logran dar con el presunto autor -mayor
de edad- y recuperaron el rodado que fuera denunciado como sustraído.
El demorado junto al rodado recuperaron fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.