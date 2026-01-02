viernes, 2 de enero de 2026

Santa Lucía: Demoran a un joven y recuperan una moto robada

Efectivos policiales de la Comisaría de distrito Santa Lucía, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de labores de investigación desplegadas en relación a la sustracción de una bicicleta, finalmente lograron demorar al presunto autor y recuperar el rodado.

Los distintos trabajos de investigación dieron inicio tras tomar conocimiento que de un inmueble ubicado en calle Buenos Aires al 300, habrían sustraído una bicicleta -marca Glock-, por lo que de forma inmediata realizaron distintas diligencias, tal es así que encontrándose en inmediaciones de Ruta Provincial Nº27 en cercanías a la entrada del cortijo (camino vecinal), logran dar con el presunto autor -mayor de edad- y recuperaron el rodado que fuera denunciado como sustraído.

El demorado junto al rodado recuperaron fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.