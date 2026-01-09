La Policía secuestró motopartes robadas, hay un demorado

En la tarde del miércoles 07-01-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana junto al personal del área de investigación de la misma dependencia, en colaboración a la unidad fiscal, realizaron amplias tareas investigativas, lo que posibilitó secuestrar moto partes vinculadas al hecho que se investiga.
Luego de que los citados efectivos tomarán
conocimiento del hecho delictivo, iniciaron diversas labores de investigación e
inspección de cámaras de seguridad, lo que los llevó hasta las inmediaciones de
calle Necochea a la altura 700 aproximadamente, donde procedieron al secuestro
preventivo de partes de una motocicleta, la cual habría sido denunciada como
sustraída, además, se continúan con las líneas investigativas a fin de proceder
a la aprehensión y/o demora del presunto autor hecho.
Los secuestrados fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia donde se continuaron con los trámites de rigor.