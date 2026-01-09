Saladas: Hombre grave tras choque de camiones en Ruta Nacional 12

Según la información preliminar obtenida, el hecho
se habría registrado siendo la 03:30 horas, en el cual por causas y
circunstancias que se desconocen habrían colisionado un camión – marca Iveco-
conducido por un hombre mayor de edad, teniendo como acompañante a otra persona
y un camión -marca Volkswagen- el cual era guiado por un hombre mayor de edad,
quién fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde posteriormente lo derivaron
al Hospital Escuela de esta Ciudad de Corrientes, donde determinaron que posee
lesiones de carácter grave.
En el lugar se realizaron las diligencias
correspondientes con la intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en
la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.