viernes, 9 de enero de 2026

Saladas: Hombre grave tras choque de camiones en Ruta Nacional 12

En la madrugada de ayer 08-01-25, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Saladas, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de Ruta Nacional Nº 12 a la altura del kilómetro 925 aproximadamente, el cual tuvo como protagonistas a dos camiones, resultando una persona gravemente lesionada.

Según la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado siendo la 03:30 horas, en el cual por causas y circunstancias que se desconocen habrían colisionado un camión – marca Iveco- conducido por un hombre mayor de edad, teniendo como acompañante a otra persona y un camión -marca Volkswagen- el cual era guiado por un hombre mayor de edad, quién fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde posteriormente lo derivaron al Hospital Escuela de esta Ciudad de Corrientes, donde determinaron que posee lesiones de carácter grave.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de la unidad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.