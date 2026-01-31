Santo Tomé: Secuestran una motocicleta buscada por la justicia de Misiones

En la jornada de ayer 30-01-26,
efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé
realizando un control vehicular e identificación de personas, secuestraron una
motocicleta con pedido de secuestro por parte de las autoridades de la ciudad
de Garupá-Provincia de Misiones, por hallarse de denunciada como sustraída.
Asimismo, demoraron a su conductor.
El procedimiento fue concretado
en calle Guacurari a la altura N° 800 aproximadamente, luego de la solicitud
proveniente de la Comisaria Seccional 5ta de la ciudad de Garupa-Misones,
solicitando el secuestro de una motocicleta, la cual habría sido denunciada
como sustraída; es por ello que los efectivos en dicho operativo detuvieron la
marcha de un rodado -marca Honda CB
Twister 125cc.- el cual tenía como conductor a un hombre mayor de edad y tras
las correspondientes averiguaciones se determinó que se trataría de la misma
denunciada como sustraída.
Al respecto, la motocicleta y el demorado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, dónde continuaron con los trámites de rigor.