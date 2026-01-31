sábado, 31 de enero de 2026

Santo Tomé: Secuestran una motocicleta buscada por la justicia de Misiones

En la jornada de ayer 30-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Santo Tomé realizando un control vehicular e identificación de personas, secuestraron una motocicleta con pedido de secuestro por parte de las autoridades de la ciudad de Garupá-Provincia de Misiones, por hallarse de denunciada como sustraída. Asimismo, demoraron a su conductor.

El procedimiento fue concretado en calle Guacurari a la altura N° 800 aproximadamente, luego de la solicitud proveniente de la Comisaria Seccional 5ta de la ciudad de Garupa-Misones, solicitando el secuestro de una motocicleta, la cual habría sido denunciada como sustraída; es por ello que los efectivos en dicho operativo detuvieron la marcha de un     rodado -marca Honda CB Twister 125cc.- el cual tenía como conductor a un hombre mayor de edad y tras las correspondientes averiguaciones se determinó que se trataría de la misma denunciada como sustraída.

Al respecto, la motocicleta y el demorado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, dónde continuaron con los trámites de rigor.