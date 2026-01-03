San Luis del Palmar: La Policía recuperó elementos robados de una vivienda

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un lavarropas y un inodoro de un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Cordoba y Riachuelo, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y rastrillajes por zonas aledañas, logrando de esta manera hallar y recuperar los elementos recientemente sustraído, como así también procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad.
El aprehendido y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.