sábado, 3 de enero de 2026

San Luis del Palmar: La Policía recuperó elementos robados de una vivienda

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito de San Luis del Palmar de forma conjunta con su brigada de investigación, tras tomar conocimiento de un ilícito, tras una eficaz labor investigativa, lograron la aprehensión del presunto autor del hecho y recuperar elementos que habrían sido recientemente sustraído.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un lavarropas y un inodoro de un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Cordoba y Riachuelo, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y rastrillajes por zonas aledañas, logrando de esta manera hallar y recuperar los elementos recientemente sustraído, como así también procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad.

El aprehendido y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.