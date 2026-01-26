lunes, 26 de enero de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó un Tv Smart robado, hay dos demorados

El pasado jueves 22-01-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres tomaron conocimiento de la sustracción de un televisor de 32 pulgadas, -marca Hyundai-, desde una vivienda ubicada en el barrio 17 de Agosto, de esta ciudad.

Ante el hecho, el personal policial en colaboración con la unidad fiscal en turno, iniciaron tareas investigativas, logrando identificar a los presuntos autores, tratándose de dos personas que aparentemente serian hermanos mayores de edad.

Asimismo, se estableció que el elemento sustraído habría sido ocultado en el patio trasero de un domicilio perteneciente a una familiar de los mismos, ubicado en el barrio Las Flores, en inmediaciones de viviendas.

En consecuencia, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona, logrando hallar y secuestrar el televisor denunciado, el cual posteriormente fue restituido a su propietaria, conforme a las formalidades legales.

En la citada dependencia policial se continúan con las actuaciones y diligencias de rigor correspondientes.