Paso de los Libres: La Policía recuperó un Tv Smart robado, hay dos demorados

El pasado jueves 22-01-26,
efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres
tomaron conocimiento de la sustracción de un televisor de 32 pulgadas, -marca
Hyundai-, desde una vivienda ubicada en el barrio 17 de Agosto, de esta ciudad.
Ante el hecho, el personal
policial en colaboración con la unidad fiscal en turno, iniciaron tareas
investigativas, logrando identificar a los presuntos autores, tratándose de dos
personas que aparentemente serian hermanos mayores de edad.
Asimismo, se estableció que el
elemento sustraído habría sido ocultado en el patio trasero de un domicilio
perteneciente a una familiar de los mismos, ubicado en el barrio Las Flores, en
inmediaciones de viviendas.
En consecuencia, los efectivos
realizaron un rastrillaje en la zona, logrando hallar y secuestrar el televisor
denunciado, el cual posteriormente fue restituido a su propietaria, conforme a
las formalidades legales.
En la citada dependencia policial
se continúan con las actuaciones y diligencias de rigor correspondientes.